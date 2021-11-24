Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sokak içerisinde kornaya basan bir kişi ile kendisini uyaran şahıs arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00'de Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi araba ile sokağa girdiği esnada korna çalmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan bir apartman sakini sürücüyü uyarmak isteyince kavga çıktı. Daha sonrasında olayın büyümesinin ardından civardaki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken gruplardan birinin elinde bulunan bıçak polis memurunun bacağına saplandı. Polisi kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kavga eden iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.