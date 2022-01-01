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Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı

01.01.2022 17:15
Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de, kavşakta kontrolsüz çıkan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de, kavşakta kontrolsüz çıkan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 223. Cadde ile 1. İkitelli Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. İkitelli Caddesinde Halkalı istikametine giden Bedrettin Kanat yönetimindeki 02 LH 824 plakalı Wolksvagen markalı hafif ticari araç, 223. Caddede Atakent istikametine giden Tolga Civciv idaresindeki 34 ZC 2708 plakalı Mercedes markalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tolga Civciv'in kullandığı araç refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdikten sonra yan yatarak durabildi. Kanat'ın kullandığı araç ise yön levhasına çarparak durdu.

Kazada, Civciv'in kullandığı araçta bulunan biri kadın iki kişi hafif yaralandı. Bedrettin Kanat ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ayakta tedavi edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Berat Ergün isimli vatandaş, "Biz yemek yiyorduk. Mercedes araba sağa sola bakmadan geliyordu. Bu yukarıdan gelen araba süratliydi. Gelince de ortada çarpıştılar, araba takla attı. Buraya uçtu" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı

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Küçükçekmece, Mercedes, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kavşakta kontrolsüz sürücüler kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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