Küçükçekmece'de kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

09.07.2022 16:42

Küçükçekmece'de önce bir araca ardından İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Küçükçekmece'de önce bir araca ardından İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan olmayan kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden sürücü kimliği belirsiz 34 EGL 175 plakalı otomobil, aynı yöne giden 34 DM 6786 plakalı Kadir Ç.'nin kullandığı panelvan araca ardından karşı şeritten gelen Nedim Ç. yönetimindeki 34 BRL 202 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

Sürücüler ve otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı. İETT şoförü otobüsteki yolcuları tahliye ederken, kimliği alınamayan sürücü ile yanındaki yolcunun kaçtığı öğrenildi.

Olay yerine polis ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçlarda hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı anlatan otobüs sürücüsü Nedim Ç., "Normal güzergahımızda, tek şerit gidiyoruz. Adam karşıdan geliyor, önündeki araca vuruyor, önündeki araçtan sekip direk bize geliyor. Aşırı hızlıydı, araba havadan geldi. Yolcuyu tahliye edene kadar kaçmış, ben önce yolcudan sorumluyum, tahliye ettim, baktım kimse yok. Herhangi bir yaralı yok" diye anlattı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika

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