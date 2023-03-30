Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye

30.03.2023 17:08
Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye

Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye Sanık Koyuncu: "Pişmanım" Küçükçekmece'de kediyi apartmanın girişinde kaçmasını engelleyerek tekmelediği iddia edilen sanık Aytuğ Koyuncu ilk kez hakim karşısında çıktı.

Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye

Sanık Koyuncu: "Pişmanım"

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kediyi apartmanın girişinde kaçmasını engelleyerek tekmelediği iddia edilen sanık Aytuğ Koyuncu ilk kez hakim karşısında çıktı. Mahkeme, sanığın tahliyesi edilmesine karar verirken, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor istenmesine hükmetti.

"Bir ayağımla kediyi çıkartmaya çalıştım"

Tutuklu sanık Aytuğ Koyuncu savunmasında, "Ben kesinlikle hayvanlara zarar veren bir insan değilim. Olay günü evime girmek istediğim sırada apartmanın girişinde bir tane kedi vardı. Kedi hem pisliğini apartmanın girişine yapmış hem de mamalarını her yere dağıtmıştı. Bende yaşadığım yeri temiz tutabilmek için kedinin apartmandan çıkmasını sağlamak için bir ayağımla kapıyı tuttum. Bir ayağımla da kediyi çıkarmaya çalıştım. Kesinlikle kediye eziyet etme gibi bir amacım yoktu. Kediye zarar verme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı.

"Sağlığımı korumak amacıyla müdahale ettim"

Sanık Koyuncu savunmasında, "Ben kendim daha önce hayvan besleyen bir insanım. Sadece bu hayvanların aşısız ve sahipsiz olmasından dolayı sağlığımı korumak amacıyla yaşadığım yerde bulunmasını istemedim. Sadece kendi sağlığımı korumak adına kedilerin kokusunun uzaklaşması için müdahale ettim. Kedilere çamaşır suyu verdiğim hususları iftiradır. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Bu olanlardan dolayı pişmanım" dedi.

Sanık tahliye oldu

Mahkeme, sanığın tahliyesi ile birlikte Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine hükmeden mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor istenmesine hükmetti.

İddianameden,

Şüphelinin olay günü blok kapısından içeri girdiği ve blok girişinde bulunan iki arasındaki boşluk alanda bulunan site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme ile daha sonra elinde bulunan cisim ile yumruk atar gibi defalarca vurduğu anlatıldı.

Cumhuriyet savcısı şüpheli hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen sanığa ilk duruşmada tahliye - Son Dakika


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