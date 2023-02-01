Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

01.02.2023 16:52
Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarıldı.

Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta medyada "Küçükçekmece'deki kedi düşmanı yine sahnede" içerikli haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğünün 25 Ocak'taki yazılı başvurusunun ardından yapılan incelemede, şüpheli Aytuğ K'nin farklı zaman dilimleri içerisinde, ikamet ettiği sitedeki sahipsiz evcil hayvanlara eziyet ettiği ve kötü muamelede bulunduğunun anlaşılması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dün "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu karara Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Olay

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 Ocak'ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ K. polislerce gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Hakkında 2019 yılında da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılan şüphelinin kediyi tekmelediği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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Küçükçekmece, Cumhuriyet, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kediyi tekmeleyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

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