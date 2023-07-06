Küçükçekmece'de Kiracıya Silahlı Saldırı: Olay Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de Kiracıya Silahlı Saldırı: Olay Anı Güvenlik Kamerasında

06.07.2023 01:33

Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İbrahim Özkan omuz bölgesinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gültepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İbrahim Özkan, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Kiracıya Silahlı Saldırı: Olay Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
08:06 Okan Buruk: Bazı genç futbolcular şansı kullanamadı
08:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Galatasaray'a şoku yaşattı! Maç sonu Okan Buruk'tan olay gönderme
07:32 Son Dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı
07:28 Son Dakika! İkinci el araç fiyatlarının, aynı aracın sıfır fiyatını geçmesi yasaklandı
00:12 Sarıyer'de Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adam İntihar Etti
00:10 Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti
23:52 Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
23:48 Babası WhatsApp üzerinden duyurdu! Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor
23:51 Tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal fuhuş iddialarını yalanladı
23:51 Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 08:08:49. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kiracıya Silahlı Saldırı: Olay Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement