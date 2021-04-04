Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece 'de kiralık otomobille takla atan sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu