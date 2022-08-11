KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF EDECEKTİ OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI - Son Dakika
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KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF EDECEKTİ OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI

11.08.2022 14:10
KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF EDECEKTİ OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI

KÜÇÜKÇEKMECE'de kız arkadaşına evlenme teklif etmeye giden Kemal Özbey, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kız arkadaşına evlenme teklif etmeye giden Kemal Özbey, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Otomobil daha sonra takla atarken Özbey kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi Söğütlüçeşme Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen Kemal Özbey, öncesinde berbere gitti. Ardından 34 EUL 524 plakalı otomobiline binen Özbey, yaklaşık 20 metre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolda park halindeki bir otomobile çarparak takla attı. Kazayı gören çevredekiler ters dönen otomobildeki Özbey'in yardımına koştu. Kemal Özbey'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan mahalleli, polise ve sağlık ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye de sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özbey hastaneye kaldırıldı. Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı otomobili kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazayı gören Yaşar Aybar, "Şoför şu ara sokaktan geldi. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradaki araca çarptı sonrasında da takla attı. Sağlık durumu iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan sağ çıktı. Ambulans hemen götürdü zaten" dedi.


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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF EDECEKTİ OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI - Son Dakika

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