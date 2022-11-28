İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şahıslar arama çalışmaları sürüyor.

Kız kaçırmak isteyen bir şahıs ve yakınları mahallede adeta terör estirdi. İsmi verilmeyen şahıs, arkadaşıyla birlikte sevdiği kızı kaçırmak istedi. Mahalleye gelen şahıslarla kızın yakınları arasında önce arbede sonra da kavga çıktı.

Kaynak: İHA

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kız kaçırma kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika

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