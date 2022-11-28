Kız kaçırma kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika
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Kız kaçırma kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar

28.11.2022 09:46

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda kız kaçırmak isteyen şahıslar ve kızın yakınları arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kız kaçırmak isteyen bir şahıs ve yakınları mahallede adeta terör estirdi. İsmi verilmeyen şahıs, arkadaşıyla birlikte sevdiği kızı kaçırmak istedi. Mahalleye gelen şahıslarla kızın yakınları arasında önce arbede sonra da kavga çıktı.

KIZIN YAKINLARINI BIÇAKLADILAR

Kavgada kızın yakınlarından 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şahıslar olayın ardında geldikleri araçla kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştılar

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şahıslar arama çalışmaları sürüyor.

Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız kaçırma kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar - Son Dakika

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