Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi

07.05.2022 11:06

14 yaşındaki çocuk sosyal, medyada gördüğü kolonyalı şakayı kuzenine yapmak istedi. Eli tutuşan kuzen son anda kurtuldu. Şoka giren kuzen, şakayı yapan akrabasına tekme tokat dövdü.

5 Mayıs Perşembe akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesindeki bir markette yaşanan olayda 14 yaşında olan B.A, markette oturan kuzeni Devran Akgöl'ün eline kolonyayı döktükten sonra çakmak çaktı.

BİR ANDA TUTUŞTU

Bu sırada Devran Akgöl'ün eli tutuşmaya başladı. Eli alevler içinde kaşan Akgöl, bir yandan alevleri söndürmek isterken bir yandan da refleksle kuzeni B.A'ya tekme tokat vurmaya başladı. Elinin bir kısmında yanma meydana gelen Devran Akgöl, dondurma ile elini soğutmaya çalıştı. Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A, daha sonra dükkana gelerek kuzeninden özür diledi.

"BOL SÜRDÜĞÜ İÇİN SÖNDÜREMEDİK"

Az kalsın faciaya neden olan şaka hakkında konuşan Devran Akgöl, "Amcaoğlumla otururken biraz dalmıştım, kendisi sosyal medyadan gördüğü bir videoyu bana yansıttı. Ama yanıcı madde olduğu için ufak bir kaza geçirdi. Kolonya ister misin dedi, ben de elime sürdükten sonra alttan çakmağı vurunca alev aldı. Biraz da bol sürdüğü için söndüremedik. Ufak çaplı bir şey oldu, biraz o sinirle de tartaklamış olduk. Şok geçirdim ama tabi hırpaladığım için üzüldüm. Sonradan barıştık, aramızda hallettik" diye belirtti.

KAMERA O ANLARI KAYDETTİ

Facianın eşiğinden dönülen şakanın anları ile kuzenlerin barışması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde 14 yaşındaki gencin markette bulunan yakınlarına kolonya ikram ettiği görülüyor. Görüntülerde daha sonra gencin, çakmağını çakmasıyla Akgöl'ün elinin alevler içinde kaldığı görülüyor. Eli alevler içinde kalan gencin bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan kuzenine tekme toka daldığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Bayraklı'da annelere özel kutlama Bayraklı'da annelere özel kutlama Aliağa'da Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi yapıldı Aliağa'da Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi yapıldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Küçükçekmece, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:22:10. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement