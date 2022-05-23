İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL HALI SAHAYA GİRDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL HALI SAHAYA GİRDİ

23.05.2022 01:09
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL HALI SAHAYA GİRDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra halı sahaya girdi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra halı sahaya girdi. Bu sırada halı sahada bulunan çocuklar kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Alt Hat Boyu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 VE 9122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması üzerine trafik ışıklarına çarptı. Otomobil daha sonra savrularak yol kenarında bulunan halı sahaya girdi. Kaza sırasında halı sahada bulunan çocuklar, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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