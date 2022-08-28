İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi - Son Dakika
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İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi

28.08.2022 16:12
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği eczanedeki bir görevli hafif yaralandı.

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği eczanedeki bir görevli hafif yaralandı.

Atakent Mahallesi'nde sürücüsü araçtayken gaz pedalının takılı kaldığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak bir AVM'nin girişinde yer alan eczaneye girdi.

Kazada, nöbetçi olarak hizmet veren eczanedeki bir görevli hafif yaralanırken, iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla çıkardı.

İlaç almak için gelen müşteriler ise başka bir nöbetçi eczaneye yönlendirildi.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi - Son Dakika
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