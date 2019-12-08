Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki...

KÜÇÜKÇEKMECE Atakent Mahallesi 'nde, etrafında toplu konutlar ve 4 okulun bulunduğu bölgeye "Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" yapılacağını öğrenen çevre sakinlerinin, arazinin yeşil alan kalmasını isteyerek projeye gösterdiği tepkiler sürüyor. Mahallelerine hayvan barınağı ve rehabilite merkezi yapılacağını söyleyen ve halen tesviye çalışmaları yapılan alanda toplanan çevre sakinleri, belediyenin hayvanları rehabilite etme çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Ancak buradaki sorun ne yazık ki yer seçiminin yanlışlığıdır" diyerek Küçükçekmece Belediyesi 'nden çözüm istediler.

Halkalı Atakent Mahallesi'nde yaşayan çevre sakinleri 'Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yerleşim alanlarının dışında yapılması gerektiğini belirterek, Küçükçekmece Belediyesi'nden çözüm istemişti. Belediyenin henüz ruhsat almadan inşaatı başlattığını iddia eden çevre sakinleri, konu ile ilgili mahkemeye başvurdu. Bugün sabah saatlerinde rehabilitasyon merkezinin yapılacağı alanda toplanan ellerinde "Katılımcı demokrasi görmek istiyoruz", "Halk burada başkan nerede" yazılı dövizler taşıyan bir grup çevre sakini, açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Küçükçekmece Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

"HAYVANLARI KORUMA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI"

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayvanları koruma yönetmeliğine göre yanlış bir noktaya yapıldığını belirten Şehir Planlamacısı ve çevre sakini Ekrem Şener, şunları söyledi:

"Atakent Mahallesi'nde bu çevrede yaşayan site sakinleri olarak Küçükçekmece Belediyesi tarafından projelendirilen hayvan geçici bakımevinin bu alanda yapılmaması konusunda dikkat çekmek amacıyla toplandık. Arkamızda gördüğünüz bu alanda ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklere aykırı olarak, şehircilik ve belediyecilik ilkeleri de hiçe sayılarak bir projenin uygulaması yapılıyor. Bakın, öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Belediyemizin hayvanları rehabilite ederek, doğal ortamlarına geri bırakılmaları konusunu biz hayvansever, hayvan dostları olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ancak buradaki sorun ne yazık ki yer seçiminin yanlışlığıdır. Böylesi bir geçici bakımevinin yer seçimi ilkeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayvanları korumasına yönelik yönetmeliğinde çok açık bir şekilde tarif edilmiştir. Buna göre bu yönetmeliğin 22. Maddesinde ses ve kötü kokuların yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim alanlarından uzakta olması şartı vardır. Yine bu alanın jeolojik olarak dere yatağı ve tepelik alanlarda olmaması, rüzgar yönüne dikkat edilmesi, katı atık tesislerine yakın olmaması, yeme içme alanlarına uzak olması şartları vardır. Şu anda inşaatı süren proje maalesef bu şartların hiçbirine uymamaktadır. Yani yer seçimi ilkeleri ne yazık ki yanlıştır ve bu yanlış yer şeçimi yüzünden bu çevrede yaşayan sakinler olarak birçok sağlık sorunlarını yaşama riski oluşmaktadır."

"BEN YAPTIM, OLDU ZİHNİYETİ İLE HAREKET EDİLİYOR"

Projenin her aşamasının mevzuatlara aykırı yürütüldüğünü vurgulayan Şener, şöyle devam etti:

"Bakın bu bölge birçok lüks konut alanının, eğitim alanlarının, yeme içme alanlarının, sağlık hizmet alanlarının olduğu Küçükçekmece'nin en prestijli alanlarından biridir. Bu tür hayvan barınak veya geçici bakımevleri olabildiğince yerleşim alanlarından, eğitim alanlarından ve yeme içme alanlarından uzakta yapılmalıdır. Bu konuda belediyemize yazılı ve sözlü olarak yaptığımız itirazlardan ne yazık ki bir sonuç alınmamıştır. Katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışıyla hareket edeceğini belirten belediyemiz, bu konuda ne yazık ki bu anlayışı sergilemekten çok uzak, bu mahallede yaşayan kent sakinlerinin düşünce ve kaygılarını dikkate almamaktadır. Bakın bu gördüğünüz inşaat alanında, projenin ne olduğu yani projenin adı, projenin sahibi ve yüklenicisinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi içeren tabela yok. Bunun yanında bu alanda Pazar günü de dahil olmak üzere hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bakın bu proje her aşamasında mevzuatlara aykırı bir şekilde gelişiyor. Projenin bütçelendirilmesi, projenin duyurulması, onaylanması, itiraz aşamaları ve sonrasında ruhsat alınması gibi aşamalarla ilgili hiçbir bilgi ve paylaşım yok. Tamamen 'Ben yaptım, oldu' zihniyetiyle hareket ediliyor ne yazık ki. Bu sitelerde oturan sakinler olarak, bu durumdan dolayı hepimiz endişe duymaktayız. İnanıyoruz ki yönetime geldiğinden bu yana özlem duyduğumuz birçok konuda olumlu, çağdaş projeler üreten, bizim ve Küçükçekmecelilerin sempatisini ve desteğini kazanan başkanımız bu yanlıştan bir an önce döner."

"BELEDİYEYE 400'E YAKIN İMZA TESLİM ETTİK"

Hayvan rehabilitasyon merkezi yapılacağı belirtilen alanın karşısındaki sitede yaşayan Canan Doğancıoğlu da şöyle konuştu:

"Yıllardır paylaşımcı demokrasiyi savundular, yıllardır halkın demokrasinin ve yönetimin içinde olması gerektiğini savundular. Istanbul senin'i geçtik, ilini geçtim, ilçeyi, mahalleyi, sokağı geçtim. Şu an yapılmakta olan bu projenin kapının önünün dahi bizim olmadığını göstermektedir. Sayın İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; geçen hafta sayın Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısında yapmış olduğu, hukukun üstünlüğü, 'Hangi vatandaşımızın ne derdi varsa derman olacağız. Hiçbir siyasi görüşüne bakmadan' söylemlerini kendisine hatırlatmak istiyorum ve paylaşımcı demokrasi uygulamasını bizler görmek istiyoruz. Biz belediyemize bu projeye sadece ve sadece yerine karşı olduğumuza dair 350-400 imzaya yakın imzalar teslim ettik. Hiçbir şekilde dikkate alınmadı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mahkememizi açtık. Resmi olarak hiçbir şekilde başkan kararı veya herhangi bir belediye meclis kararı bize sunulmadı. Sayın savcıları göreve çağırıyorum. Bu arazinin kime ait olduğunu belgelerle lütfen belediyemiz ispatlasın."

"ÇALIŞANLAR DAHİ BURADA NE YAPILDIĞININ CEVABINI VEREMİYOR"

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bu konuyu görüşmek için çevre sakinlerini ağırladığı davete katıldığını ifade eden İlknur Tekalmaz ise, "Sayın başkanımız bizi bir davette bir araya getirdi ve buranın ruhsatının çıktığını söyledi. Ancak ruhsat olmuş olsa şurada kocaman bir tabela olur, ruhsat numarası yazar, buraya ne yapıldığı yazılır. Ama burada çalışanlara dahi sorduğumuzda 'Evet burada bu barınak yapılıyor' cevabını alamıyoruz. O yüzden biz bu konuda gerekli açıklamanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

İBB: ARAZİDE DÜZELTME VE TESVİYE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Bu arada Küçükçekmece Belediyesi'nden alanda hayvan barınağı değil hayvan hastanesi yapılacağı öğrenildi. Tartışmalara konu araziyle ilgili İBB'den DHA'ya yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

"Söz konusu bölgede bahsi geçen faaliyete ilişkin yapılan incelemede; İBB İmar Daire Başkanlığı'nca yapılan ya da Başkanlığımıza iletilen herhangi bir plan değişikliğinin olmadığı, ayrıca bölgede plan yapma yetkisinin, 'Gecekondu Önleme Bölgesi' olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (TOKİ)'na ait olduğu, İmar Daire Başkanlığı'na, bölgeye ilişkin herhangi bir şikayetin iletilmediği, İBB İmar Müdürlüğü'nce yapılan rutin bölge tespitlerinde herhangi bir inşai faaliyete rastlanmadığı, söz konusu bölgede yapılan görüşmelerde; sadece mevcut arazide düzeltme ve tesviye işlemlerinin yapıldığının belirtildiği tespit edilmiştir"

- İstanbul