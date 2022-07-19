Köpeğine vurup, tasmasını çekişirdi: Vatandaşlar kadına tepki gösterdi - Son Dakika
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Köpeğine vurup, tasmasını çekişirdi: Vatandaşlar kadına tepki gösterdi

19.07.2022 10:55

Küçükçekmece'de bir kadın, gezdirmeye çıkardığı köpeğine vurup bağırarak tasmasını çekiştirdi.

Küçükçekmece'de bir kadın, gezdirmeye çıkardığı köpeğine vurup bağırarak tasmasını çekiştirdi. Kadının köpeğe vurduğu anları cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşlar kadına tepki gösterdi.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kadın köpeğini gezdirmek için sokağa çıkardı. Gezdirdiği köpeğine hem şiddet uygulayıp hem de bağırdığı görülen kadına vatandaş tepkisiz kalmadı. O anları an be an cep telefonuna kaydeden bir vatandaş, " Nasıl vurabiliyorsun ona, bakamıyorsan bırak, ellerin kırılsın" ifadelerini kullandı. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde kadının köpeğe vurduğu, tasmasını çekiştirdiği ve "salak" diye bağırdığı görüldü. Vatandaştan tepki gören kadın, köpeğini çekiştirerek oradan uzaklaştı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Köpeğine vurup, tasmasını çekişirdi: Vatandaşlar kadına tepki gösterdi - Son Dakika

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