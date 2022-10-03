Görüntüler, bu sabah erken saatlerde Küçükçekmece D-100 Karayolu 'nda kaydedildi. 34 MH 5957 plakalı motosikleti süren sürücünün arkasında oturan kişi kucağında köpek tuttu. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, akan trafikte motosiklete binen iki kişinin kucağında giden köpeğin sakin tavırları dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'DE KÖPEĞİ MOTOSİKLETTE BÖYLE TAŞIDILAR - Son Dakika

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