Küçükçekmece'de korku dolu anlar.. Kadını silahla rehin aldı sonra intihar etmeye kalkıştı - Son Dakika

Küçükçekmece'de korku dolu anlar.. Kadını silahla rehin aldı sonra intihar etmeye kalkıştı

Küçükçekmece'de bir kişi evde tuttuğu bir kadını silahla rehin aldı.

Küçükçekmece'de korku dolu anlar.. Kadını silahla rehin aldı sonra intihar etmeye kalkıştı, System.String[]

Küçükçekmece'de bir kişi evde tuttuğu bir kadını silahla rehin aldı. Kadının çığlığıyla korku dolu anlar yaşayan mahalleli ve polisin uzun uğraşları sonrası eve girilerek silahlı şahıs etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi bilinmeyen bir şahıs elindeki silah ile yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadını rehin alarak öldürmek istedi. Kadının çığlıkları üzerine korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polisin uzun uğraşları sonrası kadın rehineyi bırakmayı kabul eden şahıs, elindeki silahı bu kez kendi kafasına doğrultarak kendini öldüreceğini söyledi. Olay yerine çağrılan özel harekat polisleri bahse konu evin kapısını koçbaşı yardımıyla kırarak evde bulunan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.

Evde rehin alınan kadının çığlıklarını duyduktan sonra polisi aradığını söyleyen mahalle sakini Ufuk Yıldırım,

"Biz kadın çığlığıyla bütün mahalle olarak hemen aşağıya indik. Geldiğimizde kadın çığlıklar içerisindeydi. Adam kadını boğazından tutmuş ve tehdit ediyordu. Biz yan camdan gördük. Olay zaten arkamda görmüş olduğunuz dairede yaşandı. Ondan sonra biz kadına şiddet uygulamaması için mahalleli olarak adama tepki gösterdik. Daha sonra adam kadını serbest bırakacağını söyledi, çünkü mahallenin baskısından korktu. O sırada zaten ekiplere haber vermiştik, ekipler kısa sürede buraya intikal etti. Ekipler geldikten sonra mahalleliyi dağıttılar. Adam o sırada silahı çıkarttı, kendi kafasına dayadı ve intihar edeceğini söyledi. Ondan sonra ekiplerin yoğun çabasından sonra ikna edildi. Önce kadın dışarı çıktı, sonrasında adam silahı bırakıp teslim oldu. Ama teslim olmadan önce o anki olayın heyecanı ile olsa gerek yere doğru bir el ateş etti. Ateş ettikten sonra ikna çabaları devam etti ve en sonunda özel harekat da geldi buraya herhangi bir olay yaşanmasın diye. Sonunda adam silahını bıraktı ve silahını bıraktıktan sonra kapıyı koçbaşı ile kırdılar. Ondan sonra kadın çıktı, adam teslim oldu. Hiçbir problem yaşanmadan ekipler teslim aldı ve olay böyle son buldu" dedi.

Gözaltına alınan silahlı şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 03:56

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de korku dolu anlar.. Kadını silahla rehin aldı sonra intihar etmeye kalkıştı - Son Dakika
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