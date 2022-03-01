KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR

01.03.2022 11:05

Küçükçekemce'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Küçükçekemce'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Mahalle sakinleri, dar sokakta yükselen alevlerden otomobillerini kaçırmak için yarışa girdi. O sırada yaşanan ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde Tomurcuk Sokak'ta seyir halindeki otomobilde çıktı. Suriye uyruklu Fadel Srour'un kullandığı 06 MA 0480 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü otomobili durdurarak, kendini dışarı attı.

PATLAMALAR OLUNCA SOKAKTA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Alevler otomobili sararken, bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, dar sokakta park edilmiş haldeki otomobillere de zarar verdi. İlhan Aslancan, park halindeki otomobilini alevlerden kaçırmak için zamanla yarıştı. Aslancan direksiyon başına geçtiğinde ve yaya olarak alevlere bir başka mahalleli yaklaştığında bir anda ufak çaplı patlamalar yaşandı. Kameraya da yansıyan patlamalar korku ve paniğe neden oldu. Park halindeki otomobiller alevlere rağmen sahipleri tarafından çekilirken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yangına ilişkin inceleme yaparken, park halindeki otomobillerden 2'sinin zarar gördüğü tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNİ SON ANDA KURTARDI

Otomobilini alevlerin az hasarla alevlerin yakınından kaçırmayı başaran İlhan Aslancan, Verilmiş sadakamız varmış. Biz son anda yangının bittiği anda geldik. Aracımızda hasar var. Allah korudu dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR

YORUMLAR
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Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar PENDİK'TE SÜRÜCÜSÜNÜN TAMİR ETMEYE ÇALIŞTIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI PENDİK'TE SÜRÜCÜSÜNÜN TAMİR ETMEYE ÇALIŞTIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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