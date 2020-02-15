Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö. yakalandı.

Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö.

yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafından yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekipler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.  Mustafa Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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