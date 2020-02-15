Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı - Son Dakika

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Küçükçekmece'de korkulu rüya haline gelen kapkaççı yakalandı
6 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö.
yakalandı. Küçükçekmece
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafından yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekipler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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