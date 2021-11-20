Sefaköy Köprüsü üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AFY 027 plakalı otomobil, refüjden karşı şeride geçerek, yolda ilerleyen 34 TAR 08 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu.
Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralanırken, taksi sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.
Kazayı gören başka sürücü, "Otomobil karşı şeritten geldi uçarak sonra bu şeritte taksiyle çarpıştı. Baya kötü oldu." dedi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazanın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi - Son Dakika