Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü - Son Dakika

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

7 saat önce

Küçükçekmece'de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü, System.String[]

Küçükçekmece'de bir adam göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Enver Uzan'ın yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca Devekuşu Sokak'taki 3 katlı bir binanın 1. katında tadilat aşamasında olan evine geldi. Zile bastıklarında Uzan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan polis ekipleri içeriye girdiklerinde 57 yaşındaki Enver Uzan'ı göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde buldu. Enver'in cenazesi Adli Tıp kurumuna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor
Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü Şule Çet davasında sanıkların mektupları ortaya çıktı Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:19:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]