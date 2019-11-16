Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangını
Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangını - Son Dakika

Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangını

6 saat önce

- Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangınıİSTANBUL - Küçükçekmece'de kauçuk imalatı yapan fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

- Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangını

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kauçuk imalatı yapan fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Fabrikaya sirayet eden yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Küçükçekmece Sarmaşık Sokak'ta bulunan kauçuk imalatı yapan fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın fabrikaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahçeden yükselen alevler paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sonrası fabrikada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangını

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
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