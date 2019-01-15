Küçükçekmece'de Korkutan Yangın
28 dakika önce
Küçükçekmece'de korkutan yangınİSTANBUL - Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Küçükçekmece
'de korkutan yangın
İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Öğretmen sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer katlara sıçramadan kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı meydana gelmezken binada büyük çapta meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
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