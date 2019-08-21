Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Küçükçekmece'de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı

16 dakika önce

Küçükçekmece'de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındıİSTANBUL - Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı
İSTANBUL - Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın, saat 02.00 sularında Küçükçekmece İkitelli'de yer alan Marmara Sanayi sitesi B Bloktaki üç katlı kozmetik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kozmetik ürünlerinin alev alması sonucu, alevler kısa sürede üst katlardaki ürünlere de sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyümesi sonucu destek için Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale devam ettiği sırada, kozmetik ürünlerinde yer yer patlamalar meydana geldiği duyuldu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belli olacağı belirtildi.
Küçükçekmece, İtfaiye, Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 04:54:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]