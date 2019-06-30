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Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

1 saat önce

İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü.

Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, System.String[]
İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Yapılan bütün uyarıları dikkate almayan kalabalığa polis TOMA ile müdahalede bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Polis, Küçükçekmece, 3. Sayfa
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