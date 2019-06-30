Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

55 dakika önce

Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahalede bulunduİSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü.

Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahalede bulundu
İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de küçük kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Yapılan bütün uyarıları dikkate almayan kalabalığa polis TOMA ile müdahalede bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.
Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
Polis, Küçükçekmece, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanya'da meydan dayağı yiyen taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 01:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]