Küçükçekmece'de kumar oynatan kıraathaneye operasyon - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kumar oynatan kıraathaneye operasyon

29.08.2022 09:36

Küçükçekmece'de kumar oynatan kıraathaneye operasyon 7 şahsa toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi, iş yeri mühürlendiİSTANBUL Küçükçemece'de bulunan bir kıraathane kumar oynayan 7 şahsa toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de kumar oynatan kıraathaneye operasyon

7 şahsa toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi, iş yeri mühürlendi

İSTANBUL Küçükçemece'de bulunan bir kıraathane kumar oynayan 7 şahsa toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu bir kişi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren yer mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama ve Kumar Oynamak" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Küçükçekmece ilçesinde yürütülen çalışmalarda bir yerde kumar oynandığı tespit edildi. 26 Ağustos günü Kanarya Mahallesi'nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine denetim yapıldı. Denetimde, içeride bulunan ve yuvarlak masa etrafında oturan 7 şahıs yakalandı. Masa üzerinde bulunan 23 adet renkli pul ve 3 bin 300 TL para ele geçirildi. Yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 7 şahıs hakkında kişi başı 1 bin 819 TL olmak üzere toplam 12 bin 733 TL cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kumar oynatan kıraathaneye operasyon - Son Dakika

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