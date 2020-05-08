Küçükçekmece'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

12 dakika önce

Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir kıraathanedeki 19 kişiye, toplam 46 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi, System.String[]

Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir kıraathanedeki 19 kişiye, toplam 46 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Beşyol Mahallesi Akasya Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Kıraathanede bulunan 19 kişinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları ve masada pulların olduğu görüldü. İçeridekilerin üstünü arayan polis, Mehmet K'nin (22) üzerinde ruhsatsız tabanca ve 64 fişek buldu.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 19 kişiye, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 23 bin 275 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca da 23 bin 360 lira olmak üzere, toplam 46 bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi 2 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, Mehmet K. hakkında ise silahlı kanunlara muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:42 Kaynak: AA


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