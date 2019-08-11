Son Dakika Haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK
Son Dakika Güncel Haber

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

1 saat önce

Kamera Murat SOLAK İstanbul DHAKüçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Kamera Murat SOLAK İstanbul DHA
Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. Belediye tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerinde sabahın ilk saatlerinde yoğunluk vardı. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girdi, kurbanlarının kesim işlemlerini yaptırdı. Kurbanını kesmek için sıra bekleyen Devrim Doğan, Baya bir sıra var, bekliyoruz. Kazasız belasız bir şekilde atlatacağız inşallah dedi. Öte yandan kurban alan vatandaşlar da satış yerlerinde sıkı pazarlıklar yaptı. Mehmet Bıyık, Kurbanlığımızı almaya geldik. Pazarlığını yaptık. Mal sahibinin son kurbanı da bize nasip oldu. 2-3 saate kurbanımızı kesmiş olacağız. Belediye kesim yeri belirlemiş. Bu kadar insan sıra bekliyor diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:12:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]