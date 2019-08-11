KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

Kamera Murat SOLAK İstanbul DHAKüçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Kamera Murat SOLAK İstanbul DHA

Küçükçekmece'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. Belediye tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerinde sabahın ilk saatlerinde yoğunluk vardı. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girdi, kurbanlarının kesim işlemlerini yaptırdı. Kurbanını kesmek için sıra bekleyen Devrim Doğan, Baya bir sıra var, bekliyoruz. Kazasız belasız bir şekilde atlatacağız inşallah dedi. Öte yandan kurban alan vatandaşlar da satış yerlerinde sıkı pazarlıklar yaptı. Mehmet Bıyık, Kurbanlığımızı almaya geldik. Pazarlığını yaptık. Mal sahibinin son kurbanı da bize nasip oldu. 2-3 saate kurbanımızı kesmiş olacağız. Belediye kesim yeri belirlemiş. Bu kadar insan sıra bekliyor diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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