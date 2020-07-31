KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBANLIK KAÇTI; PEŞİNDEKİLER BÖYLE DÜŞTÜ - Son Dakika

İstanbul DHA

Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşindekileri yere düşürdü.

Kurban bayramı için aldıkları boğayı kamyonete yükleyen kişi evine doğru yola çıktı. Küçükçekmece'ye geldiğinde boğayı kamyonetten indirmek için mahalledekiler seferber oldu. İnatçı boğayı hareket ettirmek için çevresindekiler büyük çaba sarf etti. Birden kaçmaya başlayan boğa mahalleliyi peşine taktı. Bu sırada bir kişi boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştı. Bir kişi ise boğayı durdurmak isterken yere düştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaçan boğa bir süre sonra yakalandı.