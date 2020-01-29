KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYA BİTİŞİKTEKİ DÜKKÂNDAN GİREN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYA BİTİŞİKTEKİ DÜKKÂNDAN GİREN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYA BİTİŞİKTEKİ DÜKKÂNDAN GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

6 saat önce

İstanbul, DHAKüçükçekmece'de 7 kişilik hırsızlık çetesi bitişik dükkanın duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYA BİTİŞİKTEKİ DÜKKÂNDAN GİREN HIRSIZLAR KAMERADA, System.String[]

İstanbul, DHA

Küçükçekmece'de 7 kişilik hırsızlık çetesi bitişik dükkanın duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çaldı.

Olay, Küçükçekmece'de 27 Kasım gecesi yaşandı. Kuyumcunun önüne gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı bir süre bekledi. 7 soyguncu 27 Kasım'da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkanın önüne geldi. 2 kişi araçta beklerken, 2 kişi de dükkanın çevresinde etrafı gözledi. Diğer soyguncular ise kuyumcunun bitişiğinde bulunan dükkanının kepenklerini açtı. Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı açmaya başaran soyguncular kuyumcu dükkanının duvarını ise matkapla deldi.

Kuyumcu dükkanında bulunan 4 çelik kapıyı da açan soyguncular piyasa değeri 1 milyon lira olan 2 kilo 700 gram altını alarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri


Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
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