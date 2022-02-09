Üye Girişi
Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı - Son Dakika

Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı

09.02.2022 10:42
Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı.

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bir lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı. Küçükçekmece'de bulunan Ayhan Arı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katını ve bahçesini su bastı. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ve öğretmenler okula girmekte güçlük çekti. Okul yönetimi tarafından İSKİ'ye haber verildi.

Bunun üzerine bahçedeki su vidanjörlerle boşaltılırken, bodrum katındaki su ise pompalarla tahliye edildi. Öğrencilerin sınıflarına girerken güçlükle gittiği görüldü.

Okulda su tahliye çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Küçükçekmece, İstanbul, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:33 Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:52:24. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de lisenin bodrum katı ile bahçesini su bastı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement