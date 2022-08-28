Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı

28.08.2022 21:14
Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de mahalledeki alkoliklere sinirlenerek eline tüfek alıp sokağa çıkan şahıs, sokakta tartıştığı bir kişiyi yaralayarak kaçtı.

Küçükçekmece'de mahalledeki alkoliklere sinirlenerek eline tüfek alıp sokağa çıkan şahıs, sokakta tartıştığı bir kişiyi yaralayarak kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın sokakta tüfekle dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi, sokak içerisinde alkol kullanarak mahalleliye rahatsızlık veren şahıslara sinirlenerek, eline tüfek alıp sokağa çıktı. Şüpheli şahıs sokakta tüfekle gezdiği sırada tartıştığı bir şahsı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsa müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli şahıs elindeki tüfekle, polis ekiplerine doğru ateş etti. Polis ekipleri ile çatışan şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Özel hareket ekipleri evinde gözaltına aldı

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın ikamet adresini belirleyerek özel hareket ekiplerinin desteğiyle eve baskın düzenledi. Eve giren özel harekat ekipleri, şüpheli şahsı evinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"Ben hepimize sıkarsa diye korktum"

Olayı görenlerden Celal Cankat, "Elinde uzun namlulu tüfek vardı. Elinde de yedek fişekleri falan asmış. Onlar da oradan karşıdan içerek buraya doğru geliyorlardı, içkici hepsi toplu grup halinde. Şuraya gelince ateş etmeye başladı. Biri vuruldu araya düştü, ayağa kalkınca da bu sefer dipçikle vurmaya başladı. Yıkıldı adam buraya. Ben herhalde öldü dedim hiç hareket yok. Ondan sonra polislerle çatışmaya başladı. Polisler oradan ateş ediyor, o buradan ateş ediyor sanki kovboy. Şakır şakır sıkıyor. Polisler siper aldı o da burada dikiliyor hiç korkmuyor da. Ne biçim adam anlamadım. Aşağıda da olay yapmış orada içenlere de sıkmış. Biz de tehlikeye girdik kahveye sığındık orada. Ben bir de kahveye girip hepimize sıkarsa diye korktum. Millet bu içkicilerden bıktı. Böyle bir şey olamaz. Bu araya bir girin hep pislikler. Çilingir sofrası bilmem ne yani aileler rahatsız oluyor. Ben bile rahatsız oluyorum burada bayan müşterim varken orada pantolonunu indiriyor" dedi.

Saldırganın tüfekle sokakta gezdiği anlar kamerada

Küçükçekmece'de saldırganın tüfekle sokakta gezdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kimseyi umursamayarak elinde tüfekle sokakta dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:08 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un en mutlu gününe çok sayıda ünlü eşlik etti
20:37 Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı
20:34 Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
20:24 Galatasaray maçına kısa bir süre kala Trabzonspor'u sarsan 2 sakatlık
20:16 Kinder'den sonra Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrikaya kilit vuruldu
19:52 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde
19:28 Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu
19:18 Galatasaray'ın yıkan haber! Roma'ya transfer oldu
19:07 Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 21:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mahalledeki alkoliklere kızdı, tüfekle dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement