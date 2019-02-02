Küçükçekmece'de Marangoz Atölyesinde Yangın

Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 1. Karaca Sokak'taki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.



Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı

Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları, Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak

HDP'li Gültan Kışanak ve DBP'li Sebahat Tuncel'in Cezaları Belli Oldu