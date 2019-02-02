Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Marangoz Atölyesinde Yangın

Küçükçekmece'de Marangoz Atölyesinde Yangın

21 dakika önce

Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 1. Karaca Sokak'taki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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