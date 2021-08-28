KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETİN ÖNÜNDEKİ POŞETTEN PARAYI BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

, Küçükçekmece'de bir kişinin, marketin önündeki dondurma dolabının üzerinde poşette bırakılan parayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Belli Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddialara göre, elindeki bozuk paraları bütünleten market sahibi, para dolu poşeti marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerine bıraktı. Bir kişi, oradan geçerken fark ettiği poşetteki paralardan bir kısmını çalıp hızla uzaklaştı. Market sahibi paralarının çalındığını fark edince koşarak dışarı çıktı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.