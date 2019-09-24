Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de marketten hırsızlık
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Küçükçekmece'de marketten hırsızlık

1 saat önce

Küçükçekmece'de bir marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece'de marketten hırsızlık, System.String[]

Küçükçekmece'de bir marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, 18 Eylül'de 20.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemenin ardından şüpheli Alper E'nin (36) 12 Eylül'de Yeşilova Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bir markette meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin marketten aldığı temizlik ürünlerini yanındaki çantaya koyduğu anlar görülüyor.

Küçükçekmece, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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