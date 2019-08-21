Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın
24 dakika önce
Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangınİSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın çıktı.
Küçükçekmece Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:02 Kaynak: İHA
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İSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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