Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın
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Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın

24 dakika önce

Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangınİSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın çıktı.

Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın
İSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de Marmara sanayi sitesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:02 Kaynak: İHA
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