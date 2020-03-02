Küçükçekmece'de Mart ayı eğitim seminerleri başlıyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nin ilçedeki okullarda uzman konu ve konuklarla gerçekleştirdiği eğitim seminerleri Mart ayında da devam ediyor. 20 konu başlığıyla ilkokul ve ortaokullarda düzenlenecek seminerlerle toplamda 800 katılımcıya ulaşılması hedefleniyor.



Öğrencilerin yaşamlarına rehberlik ederek, özgün değer sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olmak, ebeveynleri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla birbirinden nitelikli okul seminerleri düzenleyen Küçükçekmece Belediyesi, alanında uzman konukları öğrenci ve ebeveynlerle buluşturmayı sürdürüyor.



Birbirinden önemli konu ve konuklarla seminerler devam ediyor



Küçükçekmece'de Mart ayı boyunca 'Deprem Bilinçlendirme, Akademik Başarı, Çevre Bilinci ve İsraf, Aile İçi İletişim, Ergenlik Döneminde Hijyen ve Sağlıklı Beslenme, Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı' gibi birbirinden önemli konu başlıklarıyla seminerler düzenlenecek. Küçükçekmece Belediyesi eğitim seminerlerinin yanı sıra çocukların hayal dünyasını geliştirerek, ufkunu açan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. 3 Mart Salı günü masal anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi ve müzisyen Faysal Macit eşliğinde müzikli masal saati etkinliği gerçekleştirilecek. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Göktürk İlkokulu ve Tahsin Banguoğlu İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek olan Müzikli Masal Saati'nde çocuklar masal yolculuğuna çıkacak.



Okul programları şöyle açıklandı:



"2 Mart 2020- 13: 00 Kanarya İlkokulu-Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı Uzm.Psikolog Sema Balık Okutan, 3 Mart 2020 10: 30 Nasrettin Hoca İlkokulu -Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 3 Mart 2020 13.00 - Büyük Halkalı İlkokulu- Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 3 Mart 2020 14.00 Masal Saati Cennet Kültür ve Sanat Merkezi- Nazlı Çevik Azazi ve Müzisyen Faysal Macit, 4 Mart 2020-11.00 Munis Faik Ozansoy Ortaokulu Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 04 Mart 2020 14.00 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Ergenlik Döneminde Hijyen ve Sağlıklı Beslenme Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, 04 Mart 2020 14.00 - Dr. Hulusi Behçet Ortaokulu-Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 05Mart 2020 - 11.00-Doğa İlkokulu-Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 05 Mart 2020- 13.00 - Hayriye Gök İlkokulu- Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 06 Mart 2020- 11.00 - Kanarya İlkokulu- Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal,06 Mart 2020-13.00 - TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu- Deprem Bilinçlendirme Eğitimci Arama Kurtarma Uzm. Fitnat Ünal, 10 Mart 2020- 13: 00 Penyelüks Hasan Gürel İlkokulu- Akademik Başarı Uzman Psikolog- Oya Kayır, 11 Mart 2020 11: 00 - Remzi Yurtsever İlkokulu-Mahremiyet İhmal ve İstismar Kln.Psk.Dilan Tanrıverdi, 11 Mart 2020-13: 00 - Sefaköy 100.Yıl İlkokulu -Çevre Bilinci ve İsraf Eğitmen - Elçin Karadağ, 11 Mart 2020-13: 00 - Yavuz Sultan Selim Ortaokulu- Bağımlılıkla Mücadele Uzm.Psikolog Nilsu Gürcan, 13 Mart 2020-14: 00 Mimar Sinan İlkokulu Mahremiyet İhmal ve İstismar- Uzm. Pskolog Elif Sağlam- Dr.Öğr.Üyesi Psikiyatri Güney Budagova, 17 Mart 2020- 13: 00 - Büyük Halkalı İlkokulu-Aile İçinde Anne ve Baba Davranışları Psk.Eğitmen.Danışmanı Şinda Daş, 18 Mart 2020-11: 00 - 700. Yıl Osman Gazi Ortaokulu-İnternet ve Sosyal Medya Bilinçli Kullanma-Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr.Öğr.Üyesi Günay Budagova,18. Mart 2020-13: 00 - Yeşilyuva İilkokulu- Kadına Yönelik Şiddet Avukat Lerzanur Erik, 19 Mart 2020- 11: 00 - Mustafa Pars İlkokulu- Sosyal Medya ve Teknoloji Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr.Öğr.Üyesi Günay Budagova, 19 Mart 2020-13: 00 -Taştepe Ortaokulu-Madde Bağımlılığından Korunma-Uzm.Psikolog Alihan Atile, 24 Mart 2020-12: 00 - Osman Zeki Üngör İlkokulu -sefaköy Kültür Merkezi Seminer salonu- Çocuk Beslenmeleri ve Obezite Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, 24 Mart 2020- 12: 50 Aladdin Keybubat İlkokulu- Kadın Sağlığı Psikolog Oya Kayır, 24 Mart 2020- 13: 00 - Kocatepe İlkokulu- Aile İçi İletişim Kln.Psk.Dilan Tanrıverdi, 26 Mart 2020- 13: 00 - İ.T.O Kanarya İlkokulu- Hijyen ve Sağlıklı Beslenme Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, 26 Mart 2020-13: 00 - Doğa Ortaokulu- Mahremiyet İhmal ve İstismar-Psikolog Rabia Acar" - İSTANBUL