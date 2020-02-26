Küçükçekmece'de Mart ayı kültür sanat etkinlikleri - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat etkinliklerinde 7'den 70'e hitap eden ücretsiz seminerlerden söyleşilere, çocuk ve yetişkin tiyatrolarından birbirinden özel sergilere 50'den fazla etkinlik Küçükçekmece'de sanatseverlerle buluşacak.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserinde, dünya müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Aynur Doğan sahne alacak. Müziğine geleneksel seslerin yanına umudun, barışın, vicdanın seslerini de ekleyen Doğan, Türkçe ve Kürtçe şarkılarını Küçükçekmeceli kadınlar için seslendirecek.



Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 8 Mart anısına şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun dünya eşitlik mücadelesinde öne çıkan kadın temalarının da içinde yer aldığı resim sergisine ev sahipliği yapacak. Küçükçekmece'de Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilecek seramik ve resim atölyelerinde yüzlerce kadın bir araya gelerek günlerini sanatla taçlandıracak.



Ustalar, Küçükçekmece sahnesinde



Küçükçekmece sahnesi bu ay da usta oyuncuları ağırlayacak. Çekilmez hayatını mizah yoluyla eğlenceli hale getirmeye çalışan 42 yaşındaki bir kadını anlatan 'Shirley' oyunuyla ödüllü usta oyuncu Sumru Yavrucuk Atakent Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde olacak. Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Ahu Yağtu'nun oynadığı Karanlıkta Komedi, usta oyuncu Deniz Oral'ın oynadığı Hayat Kime Güzel? Hüzzam, Alyoşa'da Mart ayının öne çıkan diğer yetişkin oyunları arasında yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi, birbirinden faydalı tiyatroları da çocuklarla buluşturacak. Sakar Zeze, Mavi Şehir, Kelebekler Özgür Olmalı, Bir Zebra Müzikali, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi isimli çocuk oyunları, bu ay minik tiyatro dostları için sahnelenecek.



Nefesten sese geniş yelpazede konser seçeneği Küçükçekmece'de



Küçükçekmece Belediyesi, Mart ayında müzikseverlere keyifli bir müzik deneyimi sunacak. Aynur Doğan'ın yanı sıra Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, Atakent Türk müziği korosu, sanatçı Ayşe Sağyaşar eşliğinde Türk sanat müziğinin en güzel ezgileri Kadın Besteciler konseri de bu ay Küçükçekmece sahnesinde. - İSTANBUL