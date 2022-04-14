Küçükçekmece'de Menekşe Deresi kırmızıya büründü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Menekşe Deresi kırmızıya büründü

14.04.2022 12:15

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Kirliliğin çok olduğu görülen dere havadan görüntülendi. Derede önceden çok balık türü olduğunu ifade eden balıkçı Ertan Turan, "Eskiden balık tutardık burada ama bazı zamanlar dışında canlı yok" dedi.

Küçükçekmece'de, Göl ile Marmara Denizini birbirine bağlayan Menekşe Deresinin rengi kırmızıya büründü. Geçtiğimiz yıllarda da rengi değişen dere, Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Çevrede oturan vatandaşlar ve balıkçılar her sene rengi değişen dereye çözüm bulunmasını istiyor. Yaklaşık 3 hafta önce gölde suyun çekildiği görülürken, derede oluşan kırmızı rengi de endişeye neden oldu. Rengi değişen dere dronla havadan görüntülendi.

"YILLARIDIR BİRİKEN PİSLİĞİN SONUCU"

Dere ve gölde oluşan kirlilikle ilgili konuşan balıkçı Ertan Turan, "Yılların birikimi, pisliklerin birikimi, 1978-1980'lere kadar biz yüzüyorduk. Dere burası, göl daha arkada esas pisliğin kaynağı orada. Lodos geldiği zaman temizleniyor biraz ama poyraz geldiği zaman göldeki yılların birikimi pisliğini, kot fabrikalarının renkliliği sağdan soldan gelen akıntılar, pislikler bu hale getirdi. 40-45 senede bu hale geldi. Büyükşehir herhangi bir çalışma yapmıyor. Boğaz yapılacak diye de böyle kaldı. Koku şimdilik yok ama yazın çok yoğunlaştığı zaman oluyor. Bunun üzerinde bitki gibi bir şey oluşuyor o zaman koku yapıyor" diye konuştu.

"ESKİDEN BALIK TUTARDIK AMA ŞİMDİ CANLI YOK"

Derede eskiden çok balık olduğunu ama şimdi bazı zamanlar dışında canlı yaşamadığını anlatan Turan, "1980'lere kadar turna balıklarını tutardık. Şimdi çok nadir, deniz basarsa kefal gelebiliyor, başka canlı yok. Eskiden burada Mersin Balığını bile yakalamışlar. Ama şimdi çevremizi temiz tutmuyoruz. Elimizdeki değerlere sahip çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Medeni Topaloğlu -Hacer İnci/İHA)

Küçükçekmece'de Menekşe Deresi kırmızıya büründü
Küçükçekmece'de Menekşe Deresi kırmızıya büründü
Küçükçekmece'de Menekşe Deresi kırmızıya büründü

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Kaynak: İHA

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