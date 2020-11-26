Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi
26.11.2020 09:56
Küçükçekmece'de yapımı devam eden Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın Mehmet Akif İstasyonu'nda çalışmalar sırasında beton mikseri devrildi.
Küçükçekmece
'de yapımı devam eden Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın Mehmet Akif İstasyonu'nda çalışmalar sırasında beton mikseri devrildi. Beton mikserini kullanan Refai Erfidan yaralandı.
Kaza saat 08.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 330. Sokak üzerinde bulunan metro şantiyesinde meydana geldi. Yapımı devam eden Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın Mehmet Akif İstasyonu'nda çalışmalar sırasında beton mikseri devrildi. Yaşanan iş kazasında beton mikseri şoförü Refai Erfidan(40) yaralandı. Şantiye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler yaralı Erfidan'ı ambulansa koyarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Erfidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
- İstanbul
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