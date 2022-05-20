KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİLLİ MÜCADELE'NİN 103'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİLLİ MÜCADELE'NİN 103'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

20.05.2022 09:05
KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİLLİ MÜCADELE'NİN 103'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Küçükçekmece'de Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı yürüyüş ve konser etkinlikleri ile coşkuyla kutlandı.

Küçükçekmece'de Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı yürüyüş ve konser etkinlikleri ile coşkuyla kutlandı. Gençlerin bayramında onları yalnız bırakmayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Cumhuriyet bizimdir hiç kimse yan gözle bile bakamaz' dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını eğlenceli bir programla kutladı. Kutlamalar kapsamında bayraklarını alıp sokağa çıkan gençler, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nden Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Evlerinin camına ya da balkonuna çıkan vatandaşlar da 19 Mayıs yürüyüş kutlamalarında bulunan gençleri izleyerek çalan marşlara eşlik etti.Yürüyüşün ardından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Moğollar, Redd ve Morphia konser verdi.

'DÜNYANIN TAKDİR ETTİĞİ KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BAŞLANGIÇ GÜNÜ'

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının çok önemli bir bayram olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Milli bayramımız, özgürlüğün, bir vatan olmanın, bir Cumhuriyet kurmanın ilk adımı, ülkesini, milletini seven insanların bir araya geldiği ve büyük önder Atatürk'ün çağrısıyla hiç tereddüt etmeden toplanıp topraklarımızdaki düşmanları yenmenin başlangıç tarihi. Çok önemli bir karardı. Dünyaya mal olmuş, dünyanın takip ettiği ve dünyanın takdir ettiği Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç günü. Onun için Türkiye var oldukça ki sonuna kadar var olacak, bizler, bizden sonra gelenler, gençler ve bu topraklar Üzerinde yaşayan herkes bu milli bayramı coşkuyla kutlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde açılış konuşmasını gerçekleştiren Çebi,şu ifadeleri kullandı:

'Özellikle sizlere, Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlarımıza, Cumhuriyet sevdalılarına bu ülkenin taşını toprağını seven ve çakıl taşına bile dokundurmayan cumhuriyetin tüm gençlerine, tüm cumhuriyet kadınlarına ve erkeklerine ifade etmek istiyorum: Cumhuriyet bizimdir, hiç kimse yan gözle bile bakamaz. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 103'üncü yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi hepinizin, Küçükçekmece'nin Türk ulusunun adına saygı ve minnetle anıyorum.'

'TÜRK GENCİ OLARAK YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR'

Kutlamalara katılan 21 yaşındaki Şimal Öztoprak çok mutlu olduğunu belirterek, 'Hep beraber Atamızın gençlerimize armağan ettiği bayramlardan bir tanesi olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Çok güzeldi. Gerçekten Atamızın hedeflerinden gittikçe Türk genci olarak yapacağımız çok şey var, bundan umutluyum. Ne kadar çok zorluk çıksa da bunların hepsini yeneceğimize eminim' diye konuştu.

20 yaşındaki Yunus Emre Fettah ise 'Atatürk, böyle bir günü bize armağan ettiği için çok mutluyuz. İyi ki Atatürk var ve iyi ki şu an buradayız hepimiz çok mutluyuz' dedi.

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Kaynak: DHA

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