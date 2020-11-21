Son dakika... Minibüslerin çarpışma anı kamera - Son Dakika

Minibüslerin çarpışma anı kamera

Küçükçekmece'de minibüsler çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yolcu indiren minibüse, seyir halinde olan başka bir minibüs arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaşanan anlar kamerada.

Olay, Küçükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı'nda geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 34 M 526 plakalı bir minibüs yolda yolcu indir için durdu. Bu esnada 34 M 492 plakalı başka bir minibüs araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yere düşerken, olay sonrası 4 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular cadde üzerinde ambulans beklerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza sonrası iki minibüste de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.