Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada

6 saat önce

Küçükçekmece'de genç bir kızın düşmesiyle sonuçlanan kaza ders olmadı.

Küçükçekmece'de genç bir kızın düşmesiyle sonuçlanan kaza ders olmadı.

-Yoğun saatlerde minibüsler tıka basa doluyor. Kapıdan sarkarak yolculuk edenler tehlikeye aldırmadan cep telefonuyla görüntü bile çekiyor.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de minibüs şoförleri, minibüslerinin dolmasına rağmen kapıyı kapatmayarak merdivende yolcu götürüyor.

Küçükçekmece Sefaköy'de özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ve minibüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen bazı minibüs şoförleri, minibüsleri dolmasına rağmen kapılarını kapatmayarak yolcu alıyor. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, minibüslerin kapısından sarkarak yolculuk yapıyor.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Vatandaşların tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bazı minibüslerin tamamen dolmasına rağmen, vatandaşların binmeye çalıştığı, sürücülerin de buna müsaade ettiği görülüyor. Şoförler, vatandaşların dışarıya sarkmasına rağmen kapıları açık bir şekilde yoluna devam ediyor.

"DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Küçükçekmece'de yaşayan Oğuzhan Türkeş, "Bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Minibüsçüler çok fevri ve agresifler bu konuda. Daha fazla yolcu alabilmek için her şeyi riske ediyorlar ama burada insan hayatı söz konusu. Bunu biraz daha denetlemeleri ve denetlemeleri sıklaştırıp genişletmeleri lazım" diye konuştu.

MİNİBÜSTE DİKKAT ÇEKEN YAZI

Öte yandan, yoğunluğun yaşandığı Küçükçekmece hatlarından birinde çalışan minibüsün arkasındaki 'üzerime gelmeyin ben zaten dolmuşum' yazısı dikkat çekti.

Küçükçekmece'de 14 Kasım Perşembe günü genç bir kız, kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşerek yaralanmıştı. Kaza sonrası polis denetim yaparak çok sayıda minibüse ceza kesmişti.

Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada

Küçükçekmece, Sefaköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü
Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]