Küçükçekmece'de Motosiklet Hırsızları Kamerada

Küçükçekmece'de otoparktan motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de otoparktan motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vefat eden dedesinden miras kalan motosikletini bulana 5 bin TL ödül vereceğini söyleyen Onur Karaçocuk, sosyal medyadan yardım istedi.



Olay, 11 Mart günü 22.20 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazılımcı Onur Karaçocuk saat 22.20 sıralarında motosikletini ofisinin otoparkına bırakıp yakınındaki markete alışveriş yapmak için gitti. Tam o sırada otoparka gelen motosikletli iki kişi otomatik bariyerleri yukarı kaldırarak içeri girip motosikleti alarak kaçtı. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar ofisine gelen Karaçocuk, motosikletinin olmadığını görünce çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyip polis ekiplerine ihbarda bulundu.



Bulana 5 bin TL ödül



Hırsızların çaldıkları motosikletle kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, dededen kalma motosikleti bulana 5 bin TL ödül vereceğini söyleyen Onur Karaçocuk, sosyal medyadan yardım istedi. - İSTANBUL

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