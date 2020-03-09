KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

6 saat önce

Küçükçekmece'de motosikletli kurye bir otomobile çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI, System.String[]

Küçükçekmece'de motosikletli kurye bir otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Yavuzcan'ın kullandığı motosiklet, sokağa girmek için sağa dönen 10 ECC 477 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü;

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Küçükçekmece, Motosiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
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