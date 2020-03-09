Küçükçekmece'de motosiklet otomobile çarptı - Son Dakika

Küçükçekmece'de motosiklet otomobile çarptı
6 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de motosikletli kurye bir otomobile çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE'de motosikletli kurye bir otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Yavuzcan'ın kullandığı motosiklet, sokağa girmek için sağa dönen 10 ECC 477 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı.
- İstanbul
Son Dakika Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı