Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü

10.08.2022 07:58

Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler sokak ortasında bulunan bir kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler sokak ortasında bulunan bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler motosikleti olay yerinde bırakıp kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle dükkan önüne gelen şüpheliler silahla sokak ortasında bulunan bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle vurdu. Daha sonra şüpheliler geldikleri motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vurularak kanlar içinde yatan kişi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtılar

Şüpheliler olay yerine geldikleri motosikleti bırakarak kaçtılar. Polis ekipleri olay yerindeki motosiklet üzerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü - Son Dakika
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