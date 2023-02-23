KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜHÜRLENEN BİNADA 3 YILDIR KORKU DOLU YAŞAM - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MÜHÜRLENEN BİNADA 3 YILDIR KORKU DOLU YAŞAM

23.02.2023 11:12

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı apartman, Marmara Denizi'nde 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, binada oturanların başvurusu üzerine karot örnekleri alınarak incelendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı apartman, Marmara Denizi'nde 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, binada oturanların başvurusu üzerine karot örnekleri alınarak incelendi. Belediye ekipleri binayı 'Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle tedbiren mühürledi. Ancak aradan geçen 3 yılda başka hiçbir işlem yapılmadı. Mühürlü olmasına rağmen binadaki 32 dairede yaşayanlar depremden sonra daha büyük korku yaşadıklarını ancak kira bedeli verilmediği için taşınamadıklarını söyledi. Belediye yetkilileri ise kentsel dönüşüm firmasının raporunda eksiklikler olması nedeniyle müdahale edilemediğini bildirdi.

Kahramanmaraş depremleri sonrası binasının güvenli olup olmadığını kontrol ettirmek isteyenler İBB başta olmak üzere belediyelere ve yapı denetim firmalarına başvuruyor. Bazı binalarda ise yıllar önce kentsel dönüşüm kararı alınmasına rağmen, hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Küçükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde 32 daireden oluşan 5 katlı bir apartman, Marmara denizinde 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra, binada oturanların başvurusu üzerine, kentsel dönüşüm firması tarafından karot örnekleri alınarak incelendi. Belediye ekipleri binayı 'Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle tedbiren mühürledi. Ancak aradan geçen 3 yılda başka hiçbir işlem yapılmadı. Binada yaşayanlar depremden sonra daha büyük korku yaşadıklarını ancak, kira bedeli verilmediği için taşınamadıklarını söyledi. Belediye yetkilileri ise, kentsel dönüşüm firmasının raporunda eksiklikler olması nedeniyle, müdahale edilemediğini bildirdi.

MÜHÜRLÜ APARTMANDAKİ DAİRE 2 AY ÖNCE KİRAYA VERİLDİ

Apartmanda dairesi olan İsmail Gündüzcü, müteahhitlerin 'Biz kendimiz yaptık, binamızda hiçbir şey yok. Biz kefiliz' dediğini, binanın yıkılmasını istemediklerini söyledi. Bir başka daire sahibi Boran Yıldırım ise Marmara Denizi'nde 3 sene önce yaşanan depremde, binamızın riskli olduğu ortaya çıktı. Biz de kiraya çıktık. İki yıl buradaki daireyi kiraya vermedik çünkü, ailemin içi rahat etmedi. Ancak 2 ay önce vermek zorunda kaldık dedi.

MUTFAK TAVANI ÜZERİME DÜŞTÜ, UYUYAMIYORUZ

Binada yaşamaya devam eden bir daire sakini Fitnat Aslan, 3 yıl önce mutfakta üzerine tavan düştüğünü belirterek, Binanın sağlam olup olmadığını anlamak için, karot örneği aldırdık. Karot örnekleri falan elimizde. Heryere başvurduk fakat, elimize hiçbir şey geçmiyor. Rapor apartmanın dış kapısına asıldı. Çıkmanız lazım denildi. Kira bedeli verilmeden nereye gideyim. Şu an o kadar zor durumdayım ki, uyuyamıyoruz. Depremden sonra zaten mahvolduk. Bu bina çöktüğünde, herkez altında kaldığı zaman mı sesimizi duyacaksınız. Tek derdim bina üzerimize yıkılmasın. Otur diyorlarsa oturayım, sonra göçük altında kalayım beni de haber yapsınlar diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FİRMA RAPORU EKSİK, MÜDAHALE EDEMİYORUZ

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı 2019 da Marmara denizi açıklarında 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne gelen şikayet üzerine, bölge mühendisi binayı tedbiren mühürlemiştir. Daire sahipleri bir firmaya başvurarak kentsel dönüşüm raporu aldı. Ancak firmanın sunduğu raporda eksikler tespit edildi. Bunun üzerine geri bildirim yapıldı. İlgili firma yaptığımız geri bildirimlere hiç bir şekilde geri dönüş yapmadığı için, kentsel dönüşüm dosyası onaylanmadı. Bu yüzden şuan askıda bekliyor. Belediyemiz bu durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazılı olarak bildirdi. Bakanlık ilgili firmaya uyarı cezası verdi ancak, hala bir geri dönüş yapılmadı. Dosya sistemde duruyor, eksiklikler tamamlanmadığı için, maalesef müdahale edemiyoruz.

Kaynak: DHA
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