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Küçükçekmece'de Nâzım Hikmet'in 120. doğum gününe özel sergi - Son Dakika

Küçükçekmece'de Nâzım Hikmet'in 120. doğum gününe özel sergi

17.01.2022 10:03
Küçükçekmece'de Nâzım Hikmet'in 120. doğum gününe özel sergi

Memleket özlemi, aşkı ve edebi duruşuyla kitleler üzerinde büyük bir iz bırakan dünyaca ünlü usta şair Nazım Hikmet Ran, "120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım" isimli sergi ile Küçükçekmece'de anılacak.

Memleket özlemi, aşkı ve edebi duruşuyla kitleler üzerinde büyük bir iz bırakan dünyaca ünlü usta şair Nazım Hikmet Ran, "120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım" isimli sergi ile Küçükçekmece'de anılacak.

Küçükçekmece Belediyesi, büyük şair Nazım Hikmet Ran'ı 120. doğum gününde, basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan belgesel niteliğinde bir sergiyle anıyor. Araştırmacı Deniz Dalkılınç ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç arşivinden, usta şair Nazım Hikmet'in bilinmeyen şiir ve yazıları, 22 Ocak Cumartesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kemal Çebi: Barışın, aşkın, özgürlüğün şairini anlamlı bir etkinlikle anıyoruz

'Büyük şair, büyük aydın Nazım Hikmet'i Küçükçekmece'de çok özel bir sergiyle anıyoruz' diyerek tüm İstanbulluları açılışa davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, memleket sevdalısı Nazım Hikmet 120. yaşına basarken, biz de onunla ilgili anlamlı bir etkinlikle Küçükçekmece'den bir vefa örneği sergilemek istedik. Nazım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor. Sergi açılışımıza tüm sanatseverlerimiz davetlidir" diye konuştu.

Usta şairin bilinmeyen yönlerine ışık tutan, belgesel tadında bir sergi izleyiciyle buluşuyor

Usta şairin 120. yaş gününe özel düzenlenen sergi; annesi Celile ve babası Hikmet Bey'in evlenmeden ve Nazım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve gazetelerde Osmanlıca olarak yayınlanmış şiirleri, yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ev sahipliği yapacak.

15 Şubat'a dek ziyaret edilebilir

Nazım Hikmet'in çeşitli gazete ve dergilerde çıkan, şiir üzerine düşünceleri, anketleri, yayınlanan kitapları, oynanan oyunları, senaryosunu yazdığı, filmlerin ilanları ve bu filmler üzerine yazılan yazıları, çeşitli karikatüristler tarafından çizilen karikatürleri, tutuklanmaları, davaları içeren haberleri de bu sergide izleyiciyle buluşacak. Sergi, 15 Şubat'a dek SKSM'de ziyarete açık kalacak. - İSTANBUL

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Nazım Hikmet Ran, Küçükçekmece, Doğum, Şiir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Nâzım Hikmet'in 120. doğum gününe özel sergi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Nâzım Hikmet'in 120. doğum gününe özel sergi - Son Dakika
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