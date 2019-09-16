Küçükçekmece'de Niyazi Koyuncu rüzgarı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Göl Şenliği'nin son gününde, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Niyazi Koyuncu sahne aldı.



Küçükçekmece Belediyesi Göl Şenlikleri, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Niyazi Koyuncu konseri ile sona erdi. Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleşen konsere Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de binlerce Küçükçekmeceliyle birlikte konseri izledi. 2 saat boyunca sahnede kalan Niyazi Koyuncu, dinleyicilerini gönüllerince eğlendirdi.



Hayranlarıyla buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirten Niyazi Koyuncu, "Kemal Başkanımızla yeni tanıştık, çok pozitif bir beyefendi. Böyle başkanlara çok ihtiyacımız var. Çok da takdir ediyorum kendisini. Kısa bir sürede çoğu insanın gönlünü kazandı, İnşallah böyle devam eder. Ben kültür sanat tarafından bakıyorum işe. Küçükçekmece'ye ikinci gelişim daha önceki dönem gelmemiştim hiç. İnsanların sevdiği sanatçıları getirmeliler bence. Sadece biz değil, farklı farklı gruplar gelmeli. İste o zaman böyle güzel atmosferler yaşayabiliriz. Küçükçekmeceliler inanılmaz enerjik, muhteşemler" dedi.



"Yüreğinizden bu sevgi eksik olmasın"



Konserden sonra Niyazi Koyuncu ve ekibine teşekkür ederek çiçek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise "Çok değerli kardeşim Niyazi Koyuncu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok sağolun iyi ki geldiniz, benim kardeşlerimi, hemşehrilerimi eğlendirdiniz. Değerli hemşerilerim sizlerle de gurur duyuyorum. 15 gün boyunca burayı doldurdunuz. Bu etkinliğe renk kattınız. Sizlerin yüzünden bu gülücükler, yüreğinizden bu sevgi eksik olmasın. Sizlerin başkanı olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başka başka organizasyonlarda hep beraber olmayı diliyorum. Her şeyin en güzeli sizin olsun" diye konuştu.



Ayrıca Küçükçekmece Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor taraftarları, Kemal Çebi'ye 61 numaralı forma hediye etti.



Öte yandan 15 gün boyunca Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleşen şenlikleri 30 bin kişinin izlediği öğrenildi. - İSTANBUL